2024-03-08 19:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ التقى رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم «عدنان درجال» الرئيسَ التنفيذيّ لشركةِ جاكو «نادين شلاجر» في مدينةِ فرانكفورت الألمانية. وبحسب بيان لاتحاد الكرة فإن “اللقاء، الذي استمر يومين، حضره مديرُ التسويق والمبيعات «توبياس روشل» ومدير خدمة المبيعات الداخلية «ديفيد هالر»، ومدير التصدير «دانييل دور» ووكيل جاكو في الشرق الأوسط «فريدي جون»، حيث تم شرحٌ […]

ظهرت المقالة “جاكو” لا تفارق المنتخبات العراقية أولاً على ايرث نيوز.