2024-03-08 19:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

حذّر مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة من أن إقامة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكّل “جريمة حرب” و”يمكن أن يقضي على أي إمكانية عملية” لقيام “دولة فلسطينية قابلة للحياة”. وقال تورك في تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن بناء وتوسيع المستوطنات بشكل متواصل “يعني نقل إسرائيل سكانها المدنيين […]

ظهرت المقالة الأمم المتحدة: توسيع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين يرقى إلى “جريمة حرب” أولاً على ايرث نيوز.