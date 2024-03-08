2024-03-08 19:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الجمعة، ان الوزارة يقع على عاتقها جزءٌ كبير من مسؤولية رعاية الشباب والاهتمام بهم ودعمهم وتوفير كل مستلزمات النجاح والتقدم والنهوض. وقال الاسدي في كلمته بمؤتمر الشباب والمستقبل الزراعي في العراق الذي اقيم في معرض بغداد الدولي، وتابعته ايرث نيوز: ان “مبادرة (ريادة) التي اطلقها […]

ظهرت المقالة وزير العمل: مبادرة ريادة حققت اكثر من طفرة في دعم مشاريع الشباب الباحثين عن العمل أولاً على ايرث نيوز.