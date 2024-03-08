بيوم المرأة.. مكافأة من الصحة لكافة المنتسبات

2024-03-08 19:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الجمعة (8 اذار 2024)، بمناسبة يوم المرأة العالمي كتاب شكر وتقدير لكافة منتسبات الوزارة ودوائرها في بغداد والمحافظات.

وقال بيان لوزارة الصحة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الحسناوي، قدم التهاني والتبريكات للمرأة العراقية ولكافة منتسبات الوزارة ودوائرها في بغداد والمحافظات بمناسبة يوم المراة العالمي الموافق الثامن من آذار من كل عام".

واضاف، ان "الوزير، وجه كتاب شكر وتقدير لهن لما يبذلن من مساهمات وانجازات في بناء وتطور المجتمع والسعي نحو الافضل".