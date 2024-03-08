2024-03-08 19:00:13 - المصدر: منصة إيشان

أكد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية محمد دهقان، إنه إذا بدأت الكويت في استخراج النفط والغاز من حقل “آرش-الدرة” فإن بلاده ستتخذ خطوة مماثلة. وأضاف دهقان: “ما زلنا نقول كما من قبل إنه يجب حل هذه القضية سلميا. الدرة حقل غاز ونفط، جزء منه ملك لنا، وليس لدينا حدود بحرية مع الكويت، لكننا اكتشفنا ذلك […]

ظهرت المقالة “حقل الدرة” يشعل الخلاف.. إيران “تنتفض” بوجه الكويت والعراق لم يرد أولاً على Eishan.