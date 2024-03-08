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“حقل الدرة” يشعل الخلاف.. إيران “تنتفض” بوجه الكويت والعراق لم يرد

“حقل الدرة” يشعل الخلاف.. إيران “تنتفض” بوجه الكويت والعراق لم يرد
“حقل الدرة” يشعل الخلاف.. إيران “تنتفض” بوجه الكويت والعراق لم يرد
2024-03-08 19:00:13 - المصدر: منصة إيشان

أكد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية محمد دهقان، إنه إذا بدأت الكويت في استخراج النفط والغاز من حقل “آرش-الدرة” فإن بلاده ستتخذ خطوة مماثلة. وأضاف دهقان: “ما زلنا نقول كما من قبل إنه يجب حل هذه القضية سلميا. الدرة حقل غاز ونفط، جزء منه ملك لنا، وليس لدينا حدود بحرية مع الكويت، لكننا اكتشفنا ذلك […]

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