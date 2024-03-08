2024-03-08 19:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة (8 آذار 2024)، عن الاطاحة بشبكة "تزيّف" سبائك الذهب والعملة الأجنبية جنوب محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لاعلام الجهاز تلقته "بغداد اليوم"، انه "وإستناداً لمعلومات استخبارية تلقاها جهاز الأمن الوطني في جنوب صلاح الدين أكدت وجود شبكة تتاجر بسبائك الذهب المزيف والعملة الأجنبية المزيفة، وبعد استحصال الموافقات القضائية والتنسيق مع مديرية أمن صلاح الدين جرى تحديد مكان تواجد أفراد الشبكة ومتابعتهم ليتم القبض على أربعة متورطين وضبط (6 كغم) من مادة تراب الذهب المزيف وسبائك من الذهب المضروب ومبالغ مالية مزورة".

وأشار الى "إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".