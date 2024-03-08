مقتل واصابة شخصين بانفجار "لغم صدامي" في كركوك

2024-03-08 19:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة كركوك، يوم الجمعة، مقتل أب واصابة ابنه بانفجار لغم من مخلفات النظام السابق في المحافظة.

وأوضحت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بحصول حادث انفجار (لغم أرضي) من مخلفات النظام البائد في منطقة جبل بور مما ادى الى وفاة شخص مدني مع اصابة ابنه البالغ من العمر 12 عاماً اثناء خروجهم للتنزه مع عوائلهم".

ودعت قيادة شرطة كركوك كافة المواطنين الى "الابتعاد عن المناطق المحرمة سابقا ابان النظام البائد أثناء خروجهم للسفرة والسياحة".