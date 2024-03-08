جميع المنافذ مراقبة من مركز الهيئة وأمانة مجلس الوزراء.. اكتمال ربط نظام "الاسكودا"

2024-03-08 19:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، (8 آذار 2024) عن انجاز الربط الشبكي مع جميع المنافذ.

وأفادت في بيان تلقته "بغداد اليوم"، بأنه تم "تناقل البيانات إلكترونياً عبر نظام (الأسيكودا العالمي) بما يضمن سرعة الإجراءات لمنع عمليات التلاعب والتهريب" في المنافذ.

ونقل البيان عن رئيس الهيئة عمر الوائلي، قوله، ان "الهيئة أكملت ربط كافة السونارات في مركز عمليات بمقر الهيئة وفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفي الهيئة العامة للكمارك".

وبين ان "مهمة هذا الربط الشبكي هو تحليل صور البضائع الواردة من المنافذ من أجل متابعة وصف ونوع هذه البضائع لمنع محاولات التهريب" مضيفا ان "كل العراق ومنافذه يمكن مراقبتها بكاميرات مراقبة بطريقة مركزية".

وكانت وزارة المالية أعلنت أول أمس الأربعاء، عن تطبيق نظام (الأسيكودا) العالمي في مركز كمرك ميناء ام قصر" مؤكدة على "استمرارها بتطبيق النظام في كافة المنافذ والمراكز الكمركية البرية والبحرية والجوية في العراق دون استثناء".