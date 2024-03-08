رمضان يقدم احتفالات نوروز.. الصوم سيلغي "الدبكات" هذا العام ويقتصر على إشعال النيران

2024-03-08 19:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- السليمانية

تتزامن أعياد نوروز -الذي يحتفل به الكرد سنويا- هذا العام مع أيام شهر رمضان المبارك، الامر الذي تسبب بالاحتفال به "مبكرًا"، كون الاحتفال قد يتعارض مع الاجواء الدينية لشهر رمضان.

ومن المعروف أن، الشعب الكردي يحتفل بهذه المناسبة في عموم مناطق إقليم كردستان وباقي البلدان التي يسكنها الكرد، إيذانا بقدوم الربيع، واحتفالا بالسنة الكردية، وسط احتفالات يتخللها الخروج إلى الجبال والمصايف ويرتدون الزي الكردي ويسمعون الدبكات الكردية المختلفة.

ونتيجة لتزامن شهر رمضان هذا العام مع عيد نوروز، فقد استغلت العوائل الكردية الجمعة الأخيرة قبل قدوم الشهر الفضيل، لتخرج بشكل جماعي إلى المزارع والمناطق السياحية في مدن الإقليم المختلفة.

ويقول الباحث في الشأن الاجتماعي سامال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الكرد اعتادوا على الاحتفال بقدوم نوروز رغم كل الظروف، وحتى في أزمة فيروس كورونا فقد احتفلت العوائل، لكن، بما أن غالبية الشعب الكردي هم من الملتزمين دينيا، فأن طقوس نوروز هذا العام ستختصر على إشعال النار في مدن الإقليم المختلفة"

وأضاف أن "خروج العوائل للاحتفال سيكون بطريقة محدودة بسبب تزامن العيد مع شهر رمضان، كما أن الأزمة المالية وتأخر صرف الرواتب ستكون له تأثيرات أيضا، على اختصار الاحتفال".



