2024-03-08 20:24:11 - المصدر: منصة إيشان

كشف السياسي مشعان الجبوري، اليوم الجمعة، عن اجتماع مرتقب سيستضيفه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم، مع قادة سنة، للاتفاق على مرشح لرئاسة البرلمان. وكتب الجبوري تغريدة تابعتها “إيشان”، في إشارة إلى الحلبوسي: “ذهب زاحفاً الى اغلب القادة السياسيين متوسلاً مساندة مطلبه بتعديل النظام الداخلي بما يسمح له بتقديم مرشح جديد لرئاسة البرلمان”. ‏ وأضاف: […]

ظهرت المقالة نقلاً عن مشعان.. السوداني يجمع الحلبوسي والخنجر والسامرائي على طاولة واحدة أولاً على Eishan.