2024-03-08 20:24:11 - المصدر: منصة إيشان

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، الإطاحة بشبكة متورطة بتزييف سبائك ذهب والعملة الأجنبية جنوبي صلاح الدين. وقال بيان للجهاز تلقته “إيشان”،: إنه “استناداً لمعلومات استخبارية تلقاها جهاز الأمن الوطني في جنوب صلاح الدين أكدت وجود شبكة تتاجر بسبائك الذهب المزيف والعملة الأجنبية المزيفة، وبعد استحصال الموافقات القضائية والتنسيق مع مديرية أمن صلاح الدين […]

ظهرت المقالة الإطاحة بعصابة تتاجر بـ”تراب الذهب” في صلاح الدين أولاً على Eishan.