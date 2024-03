قائد شرطة ذي قار: نقل تحقيقات جريمة “الاصلاح” الى العاصمة بغداد

2024-03-08 20:30:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلن قائد شرطة ذي قار اليوم عن نقل ملف التحقيق في احداث قضاء الاصلاح شرق الناصرية الى العاصمة بغداد .وقال اللواء مكي شناع في مؤتمر حضرته شبكة اخبار الناصرية ، ان ملف التحقيق بالمتهمين في جريمة قضاء الاصلاح النزاع العشائري الاخير نقل مركزيا الى العاصمة بغداد .لسلامة التحقيق...

