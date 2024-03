2024-03-08 20:30:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اكد المتحدث في وزارة الداخلية اليوم ، بان نتائج التحقيق في استشهاد مدير استخبارات ذي قار ستعلن في الايام المقبلة .وذكر العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي حضرته شبكة اخبار الناصرية، ان وزارة الداخلية توصلت الى مراحل متقدمة ولديها تفاصيل كاملة عن عملية استشهاد مدير استخبارات ذي قار...

The post وزارة الداخلية: الاعلان قريبا عن نتائج التحقيقات في استشهاد مدير استخبارات ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.