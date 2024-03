المتحدث باسم وزارة الداخلية القبض على 123 متهما في النزاعات العشائرية الاخيرة شرق الناصرية

2024-03-08 20:30:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية عن القبض على 123 متهما في النزاعات الاخيرة في قضاء الاصلاح شرق مدينة الناصرية. وقال العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي حضرته شبكة اخبار الناصرية، بعد النزاع العشائري في قضاء الاصلاح شرق الناصرية ارسلت وزارة الداخلية قطعات من الشرطة الاتحادية وفرقة الرد...

