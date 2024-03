بعثة ايطالية تصل الى الناصرية للتنقيب في اقدم مدينة اثرية متحضرة

2024-03-08 20:30:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اعلنت مفتشية اثار ذي قار اليوم عن وصول البعثة النتقيبية الايطالية الى المحافظة للمباشرة في موسمها التنقيبي بموقع اريدو . وذكر شامل الرميض لشبكة اخبار الناصرية، ان البعثة التنقيبية الايطالية برئاسة البرفسور فرانكو سبتاشر اعمال التنتقيب في اقدم مدينة متحضرة موقع اريدو في محافظة ذي قار ....

