2024-03-08 20:30:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:قالت عضو مجلس النواب عن محافظة ذي قار علا الناشي أنه من المؤمل قريبا انطلاق استمارة التعيين الالكتروني لحملة الشهادات العليا والاوائل.واطلعت الناشئ على إجراءات تعيين الكليات الساندة (العلوميين) والذين سبق لهم وقدموا على استمارة التوظيف التي أطلقها مجلس الخدمة الاتحادي خلال لقاءها برئيس المجلس محمود التميمي، مثنية...

The post النائب علا الناشي تلتقي رئيس مجلس الخدمة الاتحادي وتؤكد قرب اطلاق استمارة تعيين حملة الشهادات العليا appeared first on شبكة اخبار الناصرية.