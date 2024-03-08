"تصريح بلغة الإشارة".. فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة تشارك بأعمالها اليدوية في "بازار اربيل" (صور)

2024-03-08 20:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تبرز العديد من المواهب النسائية في النشاطات التي تُقام في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، والشابة "شنو عزيز" كوردية من مدينة اربيل تعاني من الصم والبكم، وتعمل في صنع الأعمال اليدوية مثل المسابح والاكسسوارات وغيرها.

وقالت شنو عزيز أثناء مشاركتها في بازار اقيم في مدينة أربيل بمناسبة يوم المرأة العالمي، متحدثة بلغة الاشارة لوكالة شفق نيوز : "شاركت في هذا البازار الذي أقيم في مدينة اربيل بعدد من الاعمال اليدوية التي صنعتها بنفسي وأنا سعيدة بهذه المشاركة واتمنى الاستمرارية".

وأضافت أن "الرسالة التي اريد ايصالها، أن من المهم مشاركة المرأة في النشاطات وتعلّم مهارات جديدة بهدف تحقيق النجاح خاصة النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة ".

وحول البازار تابعت شنو قائلة: "اتمنى الاستمرار في اقامة هذه النوعية من النشاطات النسائية وفتح المجال أمام النساء لعرض أعمالهن ومواهبهن في مختلف الاماكن لان ذلك يشكل دعما كبيرا لهن".

وتشارك شنو في هذا البازار مع اثنتين من اخواتها والتي تعاني واحدة اخرى من نفس المشكلة، لكن ذلك لم يصبح عائقا أمام تقديم هذه الاعمال اليدوية و إبراز مواهبهن.