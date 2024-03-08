2024-03-08 21:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر في البصرة، اليوم الجمعة، (8 آذار 2024) عن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، المحافظة غداً السبت.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "السوداني سيبدأ جولته بافتتاح معمل الحديد والصلب في البصرة فيما سيتوجه لزيارة معمل الأسمدة الجنوبية لافتتاح خط استثماري انشأ في المعمل".

وبين المصدر ان "الزيارة ستكون لعدد من الساعات فيما سيعود الى العاصمة لافتتاح ووضع حجر الاساس لمشاريع في بغداد".

من جانبه، أكد النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي لـ"بغداد اليوم"، ان رئيس الوزراء مهتم بالمحافظة وهذا امر يحسب له وسيفتتح معمل الحديد والصلب الذي كلف تاهيله 200 مليون دولار فيما ستكون طاقته كبيرة سنويا وهذا امر مهم".

وبين الخزعلي ان رئيس الوزراء سيزور قضاء المدينة شمال محافظة البصرة وسيلتقي وجهاء وشيوخ المحافظة .