الطقس يستقبل "شهر رمضان" بموجة مطرية على مدن وسط وجنوبي العراق

2024-03-08 21:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، يوم الجمعة، وجود فرص لهطول الأمطار في عدة محافظات يوم غد والايام المقبلة.

وأشار العطية في منشور على الفيسبوك وتابعته وكالة شفق نيوز الى "سحب متفرقة وسط البلاد وبعض المناطق الاخرى مساء الجمعة هطلت بعض القطرات على مناطق من العاصمة بغداد ".

وأضاف "تستمر السحب بالتواجد في مدن شمال ووسط وغرب البلاد ومناطق متفرقة من الجنوب والفرات الأوسط".

وتابع العطية أن "فرصاً لهطول خفيف الى معتدل يوم السبت في (نينوى ودهوك واربيل وكركوك والسليمانية وصلاح الدين وشمال العاصمة وشمال الأنبار)، وقطرات في مدن الفرات الاوسط وجنوب غرب البلاد".

ولفت إلى أن "مدن جنوب البلاد والفرات الاوسط على موعد مع حالة جوية ممطرة منتصف الأسبوع المقبل".