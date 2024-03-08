7 غيابات في قائمة برشلونة لمواجهة مايوركا

2024-03-08 21:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة ريال مايوركا، اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني.وتشهد قائمة البارسا، غيابات عديدة وسط سلسلة من الإصابات التي يعاني منها الفريق الكتالوني؛ حيث يغيب جافي، وبالدي، وألونسو، وفيران توريس، ودي يونج وبيدري للإصابة، إلى جانب أراوخو للإيقاف.واستقر المدرب على ضم أوناي هيرنانديز إلى قائمة الفريق؛ لمعالجة النقص الذي يعاني منه البارسا في خط الوسط، بالإضافة إلى قلب الدفاع السنغالي ميكايل فاي.وفيما يلي قائمة برشلونة للقاء الليلة:"تير شتيجن، إينياكي بينا، كانسيلو، إينيجو مارتينيز، ليفاندوفسكي، رافينيا، جواو فيليكس، كريستنسن، فيرمين، روميو، فيتور روكي، روبيرتو، جوندوجان، كوندي، لامين يامال، كاسادو، كوشين، كوبارسي، أوناي، مارك جويو، فورت، ميكايل فاي".ويدخل برشلونة المواجهة في المركز الثالث برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة عن المركز الثاني جيرونا، و8 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.