القبض على 4 متهمين بخطف مواطن وقتله في واسط

2024-03-08 21:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعة، القبض على 4 متهمين بخطف مواطن وقتله في محافظة واسط.وقال بيان للوكالة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز وكالة الاستخبارات (خلية الصقور الاستخبارية) بالاشتراك مع قسم مكافحة إجرام واسط نفذت عملية نوعية مستندة إلى معلومات استخبارية دقيقة أسفرت خلالها عن إلقاء القبض على أربعة متهمين قاموا بخطف مواطن في وقت سابق وقتله وسرقة أمواله في محافظة واسط".وأضاف البيان، أنه "ضبط بحوزتهم أسلحة خفيفة ومتنوعة، وتم تسليمهم إلى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".