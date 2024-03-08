2024-03-08 21:54:11 - المصدر: منصة إيشان

توقّع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الجمعة، أن تشهد البلاد خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، موجة مطرية وخصوصاً في الجنوب والفرات الأوسط. وذكر عطية في منشور تابعته “إيشان”، أن “سحباً متفرقة وسط البلاد وبعض المناطق الاخرى مساء الجمعة هطلت بعض القطرات على مناطق من العاصمة بغداد”. وأضاف: “تستمر السحب بالتواجد في مدن شمال ووسط […]

ظهرت المقالة متنبئ جوي: العراق يستقبل شهر رمضان بـ “موجة مطرية” أولاً على Eishan.