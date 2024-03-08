2024-03-08 22:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجحدد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، اليوم الجمعة، موعد الإعلان عن الشركة الفائزة بتنفيذ مشروعي "مترو بغداد" و"قطار النجف الأشرف - كربلاء المقدسة".وقال الأسدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحقيبة الاستثمارية لمشروعي (مترو بغداد) و(قطار النجف - كربلاء) طرحت في تاريخ 12 شباط الماضي، وقامت بعض الشركات بشراء الحقيبة وحالياً بانتظار أن تقوم بتقديم عروضها الفنية والمالية ليتم تحليلها ومن ثم إحالة المشروع لأفضل العروض المقدمة إلينا بشكل رسمي".وأضاف، أن "الإعلان عن الشركة الفائزة بتنفيذ المشروعين الاستثماريين سيكون في تاريخ 12 نيسان المقبل".وأوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، في وقت سابق التفاصيل الخاصة بمشروع مترو بغداد.وقال في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشروع يتألف من 7 خطوط بطول 148 كيلو متراً و64 محطة ويحتوي على أحدث وأكثر الأنظمة العالمية تطوراً".وأضاف، أن "المشروع سيغطي 85 بالمئة من مساحة بغداد، وسيمر بجانب الجامعات والأسواق العامة والمراقد الدينية، فضلاً عن الملاعب والوزارات والأماكن المهمة".وكشف وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، في وقت سابق، تفاصيل مشروع الطرق السكك بين كربلاء والنجف.وقال السعداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الطريق السككي بين كربلاء المقدسة - النجف الأشرف سيكون بطول 80 كم، وسيكون مشروعا استثماريا بمواصفات عالمية عالية جدا وبسرعة تصل إلى 250 كم في الساعة".وبين، أن "الوزارة عازمة على إنجازه كونه يخفف كثيرا عن الزائرين خاصة خلال الزيارات المليونية"، موضحا، أن "المرحلة الثانية من هذا المشروع ستبدأ من المحطة العالمية في بغداد، وهو مشروع استثماري آخر يبدأ من المحطة العالمية في العلاوي ثم محافظة بابل وبعدها كربلاء المقدسة والنجف الأشرف".