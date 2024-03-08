مقتل 3 أشخاص بقصف تركي على مقر لحزب العمال في نينوى

2024-03-08 22:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الجمعة، (8 آذار 2024) بأن طائرة مسيرة تركية قصفت عصر اليوم موقعاً تابعاً لحزب العمال الكردستاني في منطقة "رسكا" التابعة إلى ناحية القحطانية في قضاء البعاج جنوب غربي محافظة نينوى.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "القصف أدى إلى مقتل شخصين مجهولي الهوية ومحتمل أنهما يحملان الجنسية التركية نقلا عن وحدة حماية سنجار إلى موقع غير معلوم".

وأضاف "أما الشخص الثالث فهو عراقي أيزيدي من ناحية القحطانية ويعمل عنصراً في وحدة حماية سنجار".

ولفت الى ان "الموقع المستهدف تابع إلى وحدة حماية سنجار".







