2024-03-08 22:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، الإطاحة بشبكة متورطة بتزييف سبائك ذهب والعملة الأجنبية جنوبي صلاح الدين. وقال بيان للجهاز إنه “استناداً لمعلومات استخبارية تلقاها جهاز الأمن الوطني في جنوب صلاح الدين أكدت وجود شبكة تتاجر بسبائك الذهب المزيف والعملة الأجنبية المزيفة، وبعد استحصال الموافقات القضائية والتنسيق مع مديرية أمن صلاح الدين جرى تحديد […]

ظهرت المقالة الايقاع بشبكة تزييف سباك ذهب وعملة اجنبية بالعراق أولاً على ايرث نيوز.