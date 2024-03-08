2024-03-08 22:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد نائب محافظ النجف الاشرف، كرار محبوبة، اليوم الجمعة، على ان حكومة النجف تقف مع مطالب شريحة الفلاحين والمزارعين واصحاب الاراضي والمتضررين وان هذه المطالب هي مطالب مشروعة. وذكر بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز “جاء ذلك خلال مشاركته في المظاهرات التي دعا اليها عدد كبير من المزارعين الذين طالبوا الجهات المعنية بتحقيق […]

ظهرت المقالة حكومة النجف للفلاحين: سنقف معكم لان مطالبكم مشروعة أولاً على ايرث نيوز.