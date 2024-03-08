2024-03-08 22:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

شفق نيوز/ تمت الرعاية والتأسيس الأصليان لهذا اليوم بواسطة النساء، يوم المرأة العالمي هو يوم عالمي للاحتفال بتقدم النساء اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وتسليط الضوء على الخطوات التي لا تزال تحتاج إلى القيام بها لتحقيق المساواة بين الجنسين. يُقام في الثامن من مارس من كل عام، وينمو يوم المرأة العالمي كل عام، حيث تتوقف النساء في […]

ظهرت المقالة 10 طرق يُحتفل بها باليوم العالمي للمرأة حول العالم أولاً على ايرث نيوز.