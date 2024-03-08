2024-03-08 22:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الجمعة عن افتتاح مرتقب لممر بحري بين قبرص وغزة لنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني الذي تواصل إسرائيل قصفه بلا هوادة بعد خمسة أشهر من بدء الحرب. وأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن عملية إنسانية كبيرة من طريق البحر، تتضمن وفق مسؤولين في إدارته بناء “رصيف […]

ظهرت المقالة الإعلان عن ممر بحري مرتقب بين قبرص وغزة لإدخال مزيد من المساعدات أولاً على ايرث نيوز.