2024-03-08 22:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أكد النائب السابق القيادي في ائتلاف دولة القانون، رعد الماس، اليوم الجمعة، (8 آذار 2024) اطلاق مبدأ العدالة الاجتماعية كفلسفة رئيسية في تشكيل حكومة ديالى القادمة.

وقال الماس لـ"بغداد اليوم"، ان "ائتلاف دولة القانون عقد 4 لقاءات مهمة خلال الـ 48 ساعة الماضية مع كتل سياسية في مجلس ديالى من اجل عرض برنامج مرشحها لمنصب المحافظ الذي تحدد في 5 نقاط رئيسة".

ولفت الى ان "أبرز تلك النقاط هي العدالة الاجتماعية التي ستعالج اشكاليات ديالى بشكل مباشر في توزيع مشاريع الاعمار واعانة الفقراء والانعاش الاقتصادي وكبح جمح الفساد والسعي الى احياء قطاعات كبيرة لامتصاص البطالة بالاضافة الى حسم ملف التعويضات للمناطق المحررة واعادة ما تبقى من الاسر النازحة في المناطق المحررة واحياء المشاريع الستراتيجية ووضع خطة لمعالجة أزمة السكن وانهاء الخلافات التي تعرقل عودة بعض المناطق وفق رؤية وطنية شاملة".

واضاف، ان "برنامج ائتلاف دولة القانون سيركز على حكومة شراكة وطنية بالقرار وان يكون لكل مكوناتها حضورا في الكابينة" لافتا الى ان" اللقاءات كانت ايجابية للغاية وسط تفاعل مع مرشح دولة القانون الذي لم يصدر ضده اي (فيتو) من اي تكتل سياسي حتى الآن".

وأشار الماس الى ان "مشاورات ائتلاف دولة القانون مستمرة اليوم وغدا وربما نصل الى نتائج نهائية خلال فترة وجيزة خاصة وان كل القوى بدون استثناء تدرك اهمية تسريع وتيرة تشكيل حكومة ديالى وانهاء الانسداد السياسي خاصة وان دولة القانون قدم مرشحه بشكل رسمي اول امس أمام الرأي العام".