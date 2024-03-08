العامري والحلبوسي يؤكدان أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية

2024-03-08 22:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيسَ تحالف نبني هادي العامري، و رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية وحفظ الاستحقاقات الانتخابية.وذكر بيان لحزب تقدم تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي التقى رئيسَ تحالف نبني هادي العامري، وجرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والتأكيد على أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية وحفظ الاستحقاقات الانتخابية والاتفاقات السياسية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي الذي ينعكس بدوره على أداء المؤسسة التشريعية".