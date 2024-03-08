مقتل مسؤول في استخبارات حزب العمال بقصف تركي بسنجار

2024-03-08 22:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان يوم الجمعة، مقتل مسؤول عمالي في قصف تركي بسنجار غربي نينوى.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه بحسب معلومات جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان فإن طائرة مسيرة للجيش التركي استهدفت عجلة تابعة لحزب العمال الكوردستاني الساعة 17:30 اليوم الجمعة قرب قرية زركا غربي قضاء سنجار.

وأضاف البيان؛ ان القصف اسفر عن مقتل مسؤول استخباراتي في حزب العمال و جرح أحد مرافقيه.