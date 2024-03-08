2024-03-08 22:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، عن اصابة مدني بنيران مسلحين وسط محافظة كركوك، في حين أكدت أكدت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، عن إلقاء القبض على أربعة متهمين قاموا بخطف مواطن وقتله في محافظة واسط.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن "شابا بعمر 16 سنة أصيب بطلقات نارية أطلقها عليه مسلحين يستقلون دراجة نارية في حي بنجا علي وسط كركوك".

ولفت المصدر إلى أن "المسلحين فروا الى جهة مجهولة بعد إصابتهم الشاب، الذي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج".

من جانبها قالت وكالة الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الإستخبارات (خلية الصقور الاستخبارية) بالإشتراك مع قسم مكافحة اجرام واسط، قامت بعملية نوعية مستندة على معلومات استخبارية دقيقة أسفرت خلالها إلقاء القبض على أربعة متهمين قاموا بخطف مواطن في وقت سابق وقتله وسرقة أمواله في محافظة واسط".

وتابعت "كما تم ضبط بحوزتهم على أسلحة خفيفة متنوعة"، مبينة أنه "تم تسليمهم إلى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزائهم العادل".

في حين أعلنت الشرطة المجتمعية، عن إيقاف (5) حالات ابتزاز إلكتروني ومعالجة (25) حالة تعنيف اسري واعادة (3) فتيات هاربات الى ذويهم في اسبوع.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، تمكنت من إيقاف (5) حالات ابتزاز إلكتروني ومعالجة (25) حالة تعنيف اسري واعادة (3) فتيات هاربات الى ذويهم في جميع المحافظات خلال أسبوع".