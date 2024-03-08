الحشد ينعى مقاتله وشقيق الشيخ عواد الجغيفي: ارتقى اثناء الواجب

2024-03-08 22:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نعت هيئة الحشد الشعبي، مساء اليوم الجمعة، (8 آذار 2024)، عبدالرحمن سعيد فليح الجغيفي، بانفجار عبوة ناسفة في الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار.

وذكر بيان للهيئة تلقته "بغداد اليوم"، ان "هيئة الحشد الشعبي، تزف المقاتل (عبدالرحمن سعيد فليح الجغيفي) أحد منتسبي اللواء 57 بالحشد الشعبي الذي ارتقى اثر انفجار عبوة ناسفة على دورية اثناء تأدية الواجب في صحراء راوة بمحافظة الانبار".

وكان الشيخ عواد سعيد الجغيفي، أحد شيوخ عشائر الجغايفة غربي الانبار، أكد في وقت سابق اليوم الجمعة، ان "استشهاد شقيقه (عبد الرحمن الجغيفي) لن يثني العشيرة عن مقارعة الارهاب أو السماح بالمساس بأمن حديثة والأنبار والعراق بشكل عام، وذلك في اول تعليق على استشهاد شقيقه".

وقال الجغيفي وهو أحد شيوخ عشيرة الجغايفة التي تسكن قضاء حديثة في تصريح خاص لـ"بغداد اليوم" إن "استشهاد شقيقه لن يثني العشيرة أن تكون مشاريع فداء للوطن، والتصدي لداعش المجرم" مضيفا، أن "عشيرة الجغايفة كانت وستبقى صنديدا ضد كل من يحاول المس بأمن حديثة والأنبار والعراق بشكل عام".