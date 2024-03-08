الحشد الشعبي يعلن استشهاد أحد مقاتليه بانفجار عبوة ناسفة في الأنبار

2024-03-08 23:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، استشهاد أحد مقاتليها بانفجار عبوة ناسفة في محافظة الأنبار.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تزف المقاتل عبدالرحمن سعيد فليح الجغيفي أحد منتسبي اللواء 57 بالحشد الشعبي والذي ارتقى اثر انفجار عبوة ناسفة على دورية اثناء تأدية الواجب في صحراء راوة بمحافظة الانبار".وأضافت: "نتقدم بخالص العزاء والمواساة الى ذوي الشهيد البطل وسائر متعلقيه، سائلين المولى الكريم ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبروالسلوان".