2024-03-08 23:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن بلاده مستعدة لاستضافة قمة للسلام تشارك فيها روسيا وأوكرانيا. وأضاف الرئيس التركي سنقدم دعما قويا لإعادة الإعمار في أوكرانيا. وصرح أردوغان بأنه اتفق مع زيلينسكي على زيادة الجهود للوصول إلى 10 مليارات دولار في حجم التجارة البينية بين تركيا وأوكرانيا. […]

ظهرت المقالة أردوغان: مستعدون لاستضافة قمة للسلام تشارك فيها روسيا وأوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.