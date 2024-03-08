البنتاغون يعلن تفاصيل ميناء غزة المؤقت

2024-03-08 23:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) التفاصيل بشأن خطة إنشاء ميناء مؤقت في قطاع غزة لاستقبال مساعدات عبر ممر بحري. وقال بيان أوروبي إماراتي أمريكي بريطاني مشترك، اليوم الأحد، إن الجهود المتفانية لدولة الإمارات ستؤدي لحشد الدعم لمبادرة إنشاء ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأوضح البنتاغون أن خطة إنشاء الميناء المؤقت في […]

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