2024-03-08 23:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ توّجت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب بجائزة “التأثير العالمي”، كأول مطربة عربية تحصل على هذا التكريم. وكرّم حدث “Women In Music” من منصة “بيلبورد” العالمية مطربة عربية لأول مرة، بعد تربّع شيرين عبدالوهاب على قوائم “بيلبورد عربية”. وأطلق “Women In Music” للمرة الأولى عام 2007، وهو حدث يركز على تأثير النساء ونجاحاتهن في القطاع […]

ظهرت المقالة شيرين عبدالوهاب تتوج بجائزة «التأثير العالمي» في يوم المرأة أولاً على ايرث نيوز.