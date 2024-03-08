انقاذ طفل اختنق بقطعة "مكسرات" في الموصل

2024-03-08 23:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة نينوى، يوم الجمعة، ان كوادرها الطبية في مستشفى ابن الاثير بمدينة الموصل انقذت حياة طفل بعمر عام ونصف ابتلع قطعة "مكسرات".

وذكر الدائرة في منشور على صفحتها الرسمية في الفيسبوك وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "طوارئ مستشفى ابن الأثير التعليمي للأطفال استقبل في وقت سابق حالة حرجة جدًا لطفل يبلغ من العمر سنة ونصف يشكو من ضيق في التنفس، وتشوش الوعي الحاد أثر ابتلاع قطعة مكسرات".

وتابعت أنه "بجهود ملاك مستشفى ابن الأثير في قسم الطوارئ والعناية المركزة تم إسعاف الطفل واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياة الطفل، وهو بحالة صحية جيدة ومستقرة".