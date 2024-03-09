2024-03-09 00:06:11 - المصدر: منصة إيشان

بعد أيام من حسم الحكومات المحلية ومجالس 13 محافظة، باستثناء كركوك وديالى، لا يشعر العراقيون بأنها سترسم تغييراً في إدارة مناطقهم، على الرغم من تعهد الكثير من التحالفات والأحزاب السياسية بإحداث تغييرات على المستوى الخدمي والمعيشي. هذه الوعود التي تعود عليها العراقيون منذ سقوط نظام صدام حسين ولغاية اليوم، لم تتحول إلى أفعال على […]

ظهرت المقالة بعد عودتها.. كيف ستستخدم الأحزاب والتحالفات “مكاسب” مجالس المحافظات؟ أولاً على Eishan.