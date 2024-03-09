2024-03-09 01:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

أظهر تقرير صادر عن مكتب حل الظواهر الغريبة في جميع المجالات بأن وزارة الدفاع الأمريكية لم تجد أي دليل على أن الأرض قد زارتها كائنات فضائية من كواكب أخرى. ولخصت الوثيقة جميع التحقيقات الرسمية المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة التي تم إجراؤها في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى محتويات الأرشيفات الحكومية السرية والمفتوحة ذات الصلة. ولخصت الوثيقة […]

ظهرت المقالة حقيقة الصحون الطائرة.. تقرير جديد للبنتاغون عن زيارة كائنات فضائية للأرض أولاً على ايرث نيوز.