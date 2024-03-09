استشهاد مقاتل في الحشد بانفجار عبوة ناسفة

2024-03-09 01:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، استشهاد أحد مقاتليها بانفجار عبوة ناسفة في محافظة الأنبار. وذكرت الهيئة في بيان أنها “تزف المقاتل عبدالرحمن سعيد فليح الجغيفي أحد منتسبي اللواء 57 بالحشد الشعبي والذي ارتقى اثر انفجار عبوة ناسفة على دورية اثناء تأدية الواجب في صحراء راوة بمحافظة الانبار”. وأضافت: “نتقدم بخالص العزاء والمواساة الى ذوي الشهيد البطل […]

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