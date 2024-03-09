2024-03-09 01:12:12 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت الكويت، أول أمس الأربعاء، وفاة رجل الأعمال، مؤسس شركة صخر للبرمجيات، محمد عبد الرحمن الشارخ. وقال بيان للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي إن “الراحل يعد من أبرز رجال الأعمال الوطنيين الذين أسهموا بشكل كبير وملحوظ في دعم الثقافة وحماية اللغة العربية من موجات التغريب، وكان له الفضل في إدخال اللغة العربية إلى الحواسيب […]

ظهرت المقالة توفي عن عمر ناهز 82 عاماً.. من هو الكويتي الذي يعد أول من أدخل العربية للحاسوب أولاً على Eishan.