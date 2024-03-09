2024-03-09 01:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حقق برشلونة الانتصار بهدف نظيف ضد ريال مايوركا، مساء اليوم الجمعة. وتواجه الفريقان ضمن منافسات الجولة 28 من الليجا في معقل البلوجرانا ملعب “مونتجويك”. وسجل هدف المباراة الوحيد الشاب لامين يامال في الدقيقة 73. وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 61 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد مايوركا عند 27 […]

ظهرت المقالة يامال يقود برشلونة للفوز على مايوركا والارتقاء للوصافة أولاً على ايرث نيوز.