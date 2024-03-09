برشلونة يهزم مايوركا في الليجا

2024-03-09 02:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق برشلونة الانتصار بهدف نظيف ضد ريال مايوركا، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 28 من الليجا في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".وسجل هدف المباراة الوحيد الشاب لامين يامال في الدقيقة 73.وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 61 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد مايوركا عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.