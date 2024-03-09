إنطلاق المرحلة الثالثة لعمليات وعد الحق في ديالى

2024-03-09 10:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، انطلاق المرحلة الثالثة لعمليات وعد الحق، بتخطيط ومتابعة وإشراف من قبل قيادة العمليات المشتركة.وذكرت الخلية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "انطلقت فجر هذا اليوم، المرحلة الثالثة من عملية وعد الحق الثالثة بتخطيط ومتابعة وإشراف قيادة العمليات المشتركة وحضور قيادة القوات البرية وهيئات ركن القيادة في قاطع عمليات ديالى بمشاركة قطعات من فرسان الجيش وبواسل الداخلية ورجال الحشد الشعبي وليوث جهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد مباشر من قبل صقور القوة الجوية وطيران الجيش وبعض الصنوف الخدمية والساندة بمؤازرة الجهد الاستخباري لجميع المديريات والوكالات الاستخبارية".وأضافت أن "هذه العملية الجسورة انطلقت بهدف استمرار نهج القيادة في تعقب ومطاردة العناصر الإرهابية المهزومة وإدامة الضغط على هذه المجموعات الهاربة السائبة والانقضاض عليها تأكيداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بديمومة الانتصارات المتلاحقة ضد أوكار الإرهاب وما تشهده المحافظة من استقرار أمني نتيجة جهود أبطال القطعات الأمنية المختلفة وإسناد وتعاون وتفهم أهلنا الأكارم في ديالى وعشائرها الكريمة بكل أطيافها وتنوعاتها الاجتماعية العزيزة".وتابعت: "سنطارد الإرهاب بهمة أهلنا ووحدتهم الوطنية الجسورة وعزيمة الأبطال من فرسان الجيش وبواسل قوى الأمن الشجعان وأسود جهاز مكافحة الإرهاب ورجال الحشد الشعبي، ولن تفلت هذه العناصر المنهزمة من عقاب الأمة وقرار رجال قواتها الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها بالقضاء عليهم أينما ثقفوا".