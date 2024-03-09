رئيس الوزراء يفتتح معمل الدرفلة بشركة الحديد والصلب في البصرة

2024-03-09 10:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، معمل الدرفلة بشركة الحديد والصلب في محافظة البصرة.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح في البصرة مصنع الدرفلة، أحد مصانع الشركة العامة للحديد والصلب بطاقة إنتاجية (500) ألف طن سنوياً، لأنواع مختلفة من الحديد، بعد توقفه منذ العام 2003".