مصرف الرشيد يعلن إطلاق منح الائتمان بأنواعه كافة

2024-03-09 10:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم السبت (9 آذار 2024)، إطلاق منح الائتمان بأنواعه كافة، فيما دعا المواطنين الى مراجعة فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات للحصول على السلف.



وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم إطلاق كافة أنواع الائتمان المتاحة لديه"، داعياً "المواطنين والموظفين الراغبين بالحصول على ( السلف والقروض ) المحددة مراجعة فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات والمباشرة بالترويج وفق التعليمات والضوابط التي حددها ، او من خلال التطبيق الخاص بالمصرف الذي سيكون متاح خلال ايام الدوام الرسمي فقط".

واضاف، أنه "بأمكان المواطنين الراغبين بالتقديم على (السلف) الدخول على التطبيق من مكان عملهم او سكنهم دون الحاجة إلى مراجعة المصرف"، محذراً "من التعامل مع الصفحات الوهمية والمكاتب الأهلية التي تدعي ارتباطها بالمصرف".

وأكد المصرف بحسب البيان، أن "تعامل الزبون يكون مباشرًا مع المصرف وأنه لا حاجة لوسيط أو الاستعانة بمكاتب خارجية".



