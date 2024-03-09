اليوم .. مباراتان ضمن منافسات الجولة العاشرة لممتاز اليد

2024-03-09 10:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتستكمل اليوم السبت في بغداد والمحافظات منافسات الجولة العاشرة من المرحلة الثانية لمنافسات الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة مواجهتين تقامان في التوقيت ذاته (3) عصراً.وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن " المباراة الأولى ستجمع صاحب الترتيب العاشر فريق نفط الوسط مع صاحب المركز السابع فريق الكوت في قاعة نادي التضامن، حيث يطمح كلاهما إلى تحقيق الفوز وتعزيز مركزيهما في سلم ترتيب فرق الدوري".وأضاف أن " قاعة النشاط الرياضي في الرصافة الثانية ستكون مسرحاً لمواجهة الجريحين رابع الترتيب العام فريق الحشد الشعبي والوافد الجديد للمسابقة فريق الطلبة صاحب المركز الحادي عشــر، إذ يأمل الأنيق بتحقيق فوز يصالح به جماهيره بعد خسارته في الجولة الماضية، بينما يسعى فريق الحشد إلى تصحيح المسار وخطف العلامة الكاملة ".