2024-03-09 10:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم السبت أربع مباريات على ملاعب بغداد والمحافظات لحساب الجولة الـ(19) من دوري نجوم المحترفين الكروي للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"ملعب الشعب الدولي سيحتضن في الساعة الثانية والنصف ظهراً لقاء فريق القوة الجوية مع نظيره أمانة بغداد ، فيما يضيف ملعب زاخو الدولي في الساعة الخامسة مساءً مباراة أصحاب الأرض فريق زاخو مع القادم من محافظة النجف نفط الوسط".وأضاف أن "قمة مباراة اليوم ستجمع فريق الميناء البصري مع نظيره الزوراء في الساعة الخامسة مساءً على ملعب الميناء، وتختتم مباريات اليوم بلقاء فريق الطلبة مع ضيفة النجف في الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب الشعب الدولي".