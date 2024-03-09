2024-03-09 10:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم السبت (9 آذار 2024)، الإطاحة بداعشي وإلقاء القبض على تاجر آثار ومتهم آخر بالخطف في محافظتي بغداد وبابل.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل، ألقت القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية من خلال نصب كمين محكم في ناحية الاسكندرية، صادرة بحقه مذكرة قبض على وفق أحكام المادة (1/4) إرهاب".

واضافت، أنه "بواجبين منفصلين، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد، من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين للقضاء بتهمة تجارة الآثار والخطف في بغداد، إذ ضبطت أحدهما بالجرم المشهود في أثناء قيامه ببيع قطعة أثرية".

واشار الى، أنه "جرى تسليم المتهمين الى الجهات المختصة أصولياً".